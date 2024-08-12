Кечинов считает, что в атаке «Спартак» еще сыроват

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре с «Ахматом».

- Как вам игра?

- Не могу сказать, что «Спартак» играл плохо, просто я ожидал другого результата, потому что три последних матча были на очень высоком уровне. Но вчера пошло что-то не так. Первый тайм «Спартак» провел неплохо, контролировал мяч, разыгрывал его, были хорошие взаимодействия, но не хватало гола. Удары либо приходились во вратаря, либо мимо ворот. Во втором тайме играли хозяева похуже. Дали огрызаться «Ахмату», у которого были моменты. Но стопроцентных возможностей забить мяч не было ни у одной команды.

- Вам не показалось, что «Ахмат» с самого начала тянул время?

- Понятно, что грозненцы приезжали играть вторым номером, понимая, что ничья будет для них хорошим результатом. Это тактическая уловка. Все так действуют.

- У «Спартака» низкорослая атака. Создает ли это проблемы для команды?

- Когда не получается разыгрывать мяч, как в последних встречах, конечно, нужно разнообразить атакующую игру, и для этого нужен габаритный форвард, как Соболев, Мелёшин или Жозе. Когда не проходят комбинации, надо играть за счет фланговых передач.

- Согласны с тем, что «Спартак» - еще сырая команда без костяка?

- Она сыровата в том плане, что появились новые футболисты в атаке. Например, Барко, возле которого стала строиться игра. И ребята рядом с ним заиграли по-другому. Пока нет стопроцентной сыгранности и взаимопонимания, и не каждый матч это будет получаться, как в последних трех встречах. Это зависит от уровня сопротивления, по какой схеме играет соперник.

- Как вам Литвинов, который снова вышел в центре обороны? Для него это перспективная позиция или все-таки не его место?

- Он и в этой зоне, и в опорной зоне неплохо действует. Станкович в опорной зоне пока его не видит, потому что помимо того, что там надо отбирать мячи, еще нужно направлять атаки. Там играют Умяров и Пруцев. Наверное, Станкович его видит на позиции переднего защитника.

Реклама

- Он там более полезен?

- Если его туда ставят, он должен играть так, как от него требуют. Тренер не враг себе. Он видит, где ему футболист нужнее, чтобы достичь результата.

- Следующий матч в чемпионате у «Спартака» – выезд в Воронеж. Есть тревога за результат?

- Предстоит тяжелейшая игра. В прошлом сезоне обе встречи с этим соперником были проиграны со счетом 0:2. Тогда «Спартак» уступил в мужском характере, где нужно вырывать на зубах. Если это повторится, результат может быть плачевным.

- Сейчас у «Спартака» есть характер?

- Надеюсь. Не было еще таких матчей, где надо было проявлять характер на сто процентов. Бывает, что игра не идет, что соперник тебе не дает играть в свой футбол, и тогда приходится проявлять характер. Пока такого не было. Хотя каждая игра непростая.

Елена Григорьевская