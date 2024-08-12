Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов считает, что в атаке «Спартак» еще сыроват эксклюзив

12 Августа 2024 • 15:18 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре с «Ахматом». 

- Как вам игра?

- Не могу сказать, что «Спартак» играл плохо, просто я ожидал другого результата, потому что три последних матча были на очень высоком уровне. Но вчера пошло что-то не так. Первый тайм «Спартак» провел неплохо, контролировал мяч, разыгрывал его, были хорошие взаимодействия, но не хватало гола. Удары либо приходились во вратаря, либо мимо ворот. Во втором тайме играли хозяева похуже. Дали огрызаться «Ахмату», у которого были моменты. Но стопроцентных возможностей забить мяч не было ни у одной команды. 

- Вам не показалось, что «Ахмат» с самого начала тянул время?

- Понятно, что грозненцы приезжали играть вторым номером, понимая, что ничья будет для них хорошим результатом. Это тактическая уловка. Все так действуют.

- У «Спартака» низкорослая атака. Создает ли это проблемы для команды?

- Когда не получается разыгрывать мяч, как в последних встречах, конечно, нужно разнообразить атакующую игру, и для этого нужен габаритный форвард, как Соболев, Мелёшин или Жозе. Когда не проходят комбинации, надо играть за счет фланговых передач.  

- Согласны с тем, что «Спартак» - еще сырая команда без костяка?

- Она сыровата в том плане, что появились новые футболисты в атаке. Например, Барко, возле которого стала строиться игра. И ребята рядом с ним заиграли по-другому. Пока нет стопроцентной сыгранности и взаимопонимания, и не каждый матч это будет получаться, как в последних трех встречах. Это зависит от уровня сопротивления, по какой схеме играет соперник.  

- Как вам Литвинов, который снова вышел в центре обороны? Для него это перспективная позиция или все-таки не его место?

- Он и в этой зоне, и в опорной зоне неплохо действует. Станкович в опорной зоне пока его не видит, потому что помимо того, что там надо отбирать мячи, еще нужно направлять атаки. Там играют Умяров и Пруцев. Наверное, Станкович его видит на позиции переднего защитника.

Реклама


- Он там более полезен?

- Если его туда ставят, он должен играть так, как от него требуют. Тренер не враг себе. Он видит, где ему футболист нужнее, чтобы достичь результата.

- Следующий матч в чемпионате у «Спартака» – выезд в Воронеж. Есть тревога за результат?

- Предстоит тяжелейшая игра. В прошлом сезоне обе встречи с этим соперником были проиграны со счетом 0:2. Тогда «Спартак» уступил в мужском характере, где нужно вырывать на зубах. Если это повторится, результат может быть плачевным.

- Сейчас у «Спартака» есть характер?

- Надеюсь. Не было еще таких матчей, где надо было проявлять характер на сто процентов. Бывает, что игра не идет, что соперник тебе не дает играть в свой футбол, и тогда приходится проявлять характер. Пока такого не было. Хотя каждая игра непростая.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Ахмат ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Августа
15:18
Кечинов считает, что в атаке «Спартак» еще сыроват
15:12
Гладилин: «Спартак» будет «колбасить» весь первый круг»
14:49
Бабич прокомментировал стычку со Швецом
14:31
Бабич — об игре с «Ахматом»: «Было скучно»
13:30
Кого болельщики «Спартака» хейтили, а кого жалели после 0:0 с «Ахматом»
09:26
Литвинов назвал Шелию неудобным вратарём для «Спартака»
09:24
Швец: «Теперь мы с Бабичем лучшие друзья»
09:20
Богосавац остался доволен ничьей со «Спартаком»
11 Августа
23:05
​Литвинов: «Владели инициативой, но не реализовали моменты»
22:53
​Станкович пеняет на судейство 1
22:40
Адиев: «Перестановки в «Спартаке» в перерыве были нам на руку»
22:32
Станкович: «Когда не можешь разбить низкий блок, то такое случается»
22:32
Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» 2
22:19
Богосавац: «Хотели выиграть у «Спартака», однако не получилось»
21:59
«Спартак» и «Ахмат» не порадовали публику голами в последнем матче четвёртого тура РПЛ 4
19:58
Адиев: «После разгромного поражения решили вернуться к нашим заводским настройкам»
19:50
Станкович - о перестановках в обороне: «У меня 20 футболистов, я на всех рассчитываю»
19:30
«Спартак» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:11
«Спартак» действительно интересовался Уэсли
17:38
Балахнин: «Похоже на то, что «Спартак» выздоравливает»
17:13
«Спартак» интересовался Хулио Солером, за которым охотится «Ливерпуль»
16:04
Кирьяков ответил, кто может составить конкуренцию «Зениту»
15:37
Стало известно, инициировал ли Промес трансфер Депая в «Спартак»
13:54
Погребняк: «Соболеву надо собрать партнёров по команде и извиниться» 2
13:31
Мансилья — о Барко: «В чемпионат России приехала большая звезда»
09:00
«Спартак» – «Ахмат»: Возможные стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
03:25
Гладилин: «Спартаку» уже никто не нужен»
02:14
Спартак - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Августа
23:54
Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке» 1
23:28
Мор: В матче «Спартак» - «Ахмат» голов и моментов будет немного
20:23
Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» 1
20:03
«Спартак» сделал предложение «Сан-Паулу» по трансферу 18-летнего вингера
19:36
«Спартак» согласовал контракт с Актюркоглу
19:29
«Спартак» следит за 18-летним бразильцем
19:25
Президент махачкалинского «Динамо» высказался о судействе в РПЛ
18:35
Гаврилов поделился ожиданиями от ближайшего матча «Спартака»
17:14
«Спартак» продолжает переговоры по Актюркоглу
16:28
Алексей Попов раскритиковал «Спартак» за трансфер Виллиана Жозе
14:44
Экспресс на футбол с большим коэффициентом — 11 августа 2024
12:12
Мостовой — о результативности Угальде: «Любая бабушка попадёт в пустые ворота»
10:36
Мостовой уверен в победе «Спартака» над «Ахматом»
06:16
«Ювентусу» интересен игрок, на которого претендовал «Спартак»
04:06
​Ринат Билялетдинов: «Спартаку» будет сложно с «Ахматом» в психологическом плане»
01:29
Надёжная ставка и прогноз на матч Спартак — Ахмат чемпионата России — 11 августа 2024
09 Августа
23:43
Переход бразильского вингера Уэсли в «Спартак» считается маловероятным
22:32
Канчельскис: «Все уже говорят, что «Спартак» показывает хорошее выступление»
21:50
​Булыкин дал совет «Спартаку»
21:28
Стало известно, почему Актюркоглу отказал «Спартаку»
20:51
​Гладилин: «Спартак» ждёт трудный матч с «Ахматом»
19:46
«Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс 4
19:31
«Федуна не хватает российскому футболу» — Песьяков
18:59
Ставка и прогноз на матч Спартак — Ахмат РПЛ — 11 августа 2024
18:39
Бояринцев назвал причину высокой результативности Угальде
17:37
Канчельскис – о «Спартаке»: «Выиграли два матча – борьба за чемпионство, проиграют один – будут говорить, что что-то не так» 1
17:01
«Спартак» отказался от Глебова
16:09
Спиридонов: Все болельщики «Спартака» ждут Промеса
15:23
Спиридонов — о Соболеве: Если уйдёт в «Зенит», то станет иудой и предателем
15:14
Трансфер Актюркоглу в «Спартак» окончательно сорвался
14:23
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Ахмат чемпионата России — 11 августа 2024
14:22
Спиридонов: «Жду скандалов, чего ещё можно ждать от «Спартака»?
13:19
Барбоза: «Барко — большой игрок для РПЛ»
13:01
«Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию 1
12:54
Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака»
12:20
Камоцци оценил перспективы Соболева в Европе
12:14
Деменко — об отстранении Соболева: «Станкович поступил очень мудро»
11:22
Агент игрока «Галатасарая», которым интересуется «Спартак», заявил, что его клиент хочет остаться в клубе
11:16
Бояринцев считает, что у Соболева сожжены все мосты со «Спартаком»
10:51
Бояринцев высказался о работе Станковича в «Спартаке»
10:39
Защитник «Спартака» высказался о форме игрока «Зенита» Глушенкова
08 Августа
21:11
Власти Германии блокируют трансфер Кёна в «Спартак»
19:29
Ровно 10 лет назад Промес впервые перешёл в «Спартак»
18:24
Смородская: «Соболев останется в «Спартаке»
17:32
Трансфер Кёна в «Спартак» на грани срыва
17:25
«Соболеву надо разобраться в себе» — Рианчо
16:58
«Спартак» не там ищет игроков» — Жирков 2
16:45
Литвинов: Обидно, что «Спартак» потерял Глушенкова
16:30
Актюркоглу продолжит карьеру в «Спартаке»
16:22
Соболев потратил полмиллиона рублей на Dota 2 1
16:18
Булыкин назвал возможную причину прогресса Угальде в «Спартаке»
16:15
Алексей Попов: «У Соболева с головой не в порядке»
15:50
Бушманов: «Видно, какой футбол хочет поставить Станкович»
15:16
Любительский клуб готов пригласить Соболева
14:51
Хавбек «Спартака» Барко сравнил РПЛ с МЛС
14:42
«Спартак» договорился с Актюркоглу
14:33
Тренера «Спартака» Станковича наказали рублём
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
14:19
«Спартак» получил предложение по легионеру
14:12
«Спартак» хочет купить опорника за 8 млн евро
14:05
Инсайдер: «Абаскаль думал, что Джикия плохо влияет на Соболева»
13:32
«Спартак» не продаст Медину – агент
12:31
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак – Ахмат чемпионата России – 11 августа 2024
10:44
Кокорин в соцсетях вступил в перепалку с женой футболиста «Спартака»
07 Августа
21:30
Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит»
17:30
Лепёхин: «Спартаку» будет тяжело конкурировать с «Зенитом»
17:22
Актюркоглу может зарабатывать в «Спартаке» 6,5 млн евро в год
17:10
Шалимов: «Угальде играет лучше Соболева»
16:39
Хенкенс: «Не удивлён, что Угальде много забивает»
16:14
Бубнов ответил, влияет ли на игру «Спартака» отсутствие Промеса и Соболева
15:28
Агент: «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Актюркоглу
15:11
Кён не хочет в «Спартак»
14:43
Четвертьфиналист Евро-2024 готов перейти в «Спартак»
14:35
«Спартак» купил Кёна — источник 1
13:54
Карпов — о Соболеве: «Лукойлу» важно показать, что со «Спартаком» так поступать нельзя»
13:45
«Спартак» готов отстранить Соболева до 2026 года
13:34
«Спартак» предложил 20 млн евро за двух игроков «Галатасарая»
13:28
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро 4
13:18
«Спартак» установил ценник на Соболева — «Зенит» пока платить не готов 1
13:12
Раскрыт срок контракта Амарала со «Спартаком»
13:02
Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» 1
12:55
Игнатов и Дуарте вернулись к тренировкам
12:19
Даниил Денисов: Теории стали короче, но их приличное количество
12:08
Даниил Денисов: «Николсон получит своё время»
10:27
Бывший российский футболист считает, что «Спартак» переплатил за Барко
06 Августа
20:46
Денисов: «Спартак» будет стремиться стать командой-династией, как было при Романцеве
20:20
Даниил Денисов: «Болельщики гонят «Спартак» вперёд»
20:09
Гладилин дал совет отстранённому Соболеву 1
19:46
Гладилин — о голах Угальде: «Это заслуга Станковича»
19:38
Экс-капитан «Спартака» высказался об отстранении Соболева клубом
18:33
Песьяков высказался о возможном чемпионстве «Спартака»
18:27
Ромащенко: Барко вывел игру «Спартака» на новый уровень
18:13
Стало известно, сколько на самом деле «Спартак» предложил «Галатасараю» за Кёна
17:48
Колосков ответил, можно ли считать «Спартак» претендентом на чемпионство
17:26
Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку»
16:19
Никита Чернов рассказал, с кем можно сравнить стандарты Барко
16:11
Никита Чернов: Надеюсь, что после ПАОКа Чалов перейдёт в более сильную лигу
15:25
«Ахмат» объявил о покупке нападающего сборной Казахстана
14:36
Литвинов: Соболев не говорил, что хочет в «Зенит»
14:30
Литвинов ответил, может ли «Спартак» обратно принять Соболева
14:22
Бонгонда: «Если мы проиграем один матч, то это может сбить наш курс»
10:37
Бонгонда высказался о слухах про «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Стал известен игровой номер Ольмо в «Барселоне»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Августа
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Зенита»: «Лидеры клуба не уйдут»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Жиров: «Бабич и Швец обменялись футболками после стычки»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: С уходом Чалова у ЦСКА не всё получается в атаке
15:30 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию о миллионных бонусах Глушенкова
15:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роша вернётся на поле
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Глушенков был недостающей деталью для «Зенита» — Карпукас
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Меня совершенно не впечатляют трансферы «Спартака»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов ответил на вопрос о своей травме
14:49 · Россия. Премьер-лига
Бабич прокомментировал стычку со Швецом
14:31 · Россия. Премьер-лига
Бабич — об игре с «Ахматом»: «Было скучно»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию о предстоящем переходе Актюркоглу в «Спартак»
14:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили бразильского хавбека слухи
13:52 · Россия. Премьер-лига
Максименко высказался о Джикии, который до сих пор не нашёл себе команду
13:39 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина: «До зимы Костя никуда не уйдёт»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Зиньковский получили предложение из Турции
12:34 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «У «Спартака» с каждым новым тренером одно и то же» эксклюзив
12:26 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Станкович назвал «золотого» футболиста «Спартака»
11:25 · Россия. Премьер-лига
АЕЛ не сможет выкупить Лесового
11:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича объяснил, почему его клиент выбрал «Зенит», а не «Локомотив»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Зенит» – хорошая команда, но её можно обыгрывать»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Литвинов назвал Шелию неудобным вратарём для «Спартака» эксклюзив
09:24 · Россия. Премьер-лига
Швец: «Теперь мы с Бабичем лучшие друзья» эксклюзив
09:20 · Россия. Премьер-лига
Богосавац остался доволен ничьей со «Спартаком» эксклюзив
11 Августа
23:12 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв объяснил результативность Дивеева
Все новости
Рекомендуем