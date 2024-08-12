«Глушенков был недостающей деталью для «Зенита» — Карпукас

Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас высказался об игре своего бывшего партёра Максима Глушенкова за «Зенит».

— Он как будто был недостающей деталью для «Зенита». Он понимает, как там играть. Глушенков — техничный, мобильный. Подошел по всем критериям, — цитирует Карпукаса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой счет один ассист.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 12 набранных очков.

В следующем туре «Зенит» встретится в гостях с «Химками».