Гладилин: «Спартак» будет «колбасить» весь первый круг»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре с «Ахматом».

- Как вам матч?

- «Спартак» играл с преимуществом, просто «Ахмат» избрал правильную тактику. Не дал свободные зоны. Тренер грамотно расставил футболистов, которые хорошо выполняли установку. Явных моментов у хозяев не было, хотя игровое преимущество, конечно, было большим. Так что тактика Адиева оправдалась.

- Третий подряд домашний матч «Спартака» с «Ахматом» завершился нулевой ничьей. Почему возникают проблемы с этим соперником?

- Потому что «Ахмат» нашел тактику эффективной игры со «Спартаком». Понятно, что москвичи сильнее, но они потеряли два очка. Я думал, что «красно-белые» все-таки добьются победы и при таком футболе. Но забить не удалось.

- Вам не показалось, что «Ахмат» с самого начала матча тянул время?

- Нет. Гости играли на результат. У них была задача не проиграть, и они этого добились. Так что осуждать команду нельзя, ведь по подбору исполнителей «красно-белые» намного сильнее. Так что можно только похвалить гостей за набранное очко. Если бы «Ахмат» играл в открытый футбол, то минимум трешку получил бы. Авантюра никому не нужна.

- У «Спартака» низкорослая атака. Создает ли это проблемы для команды?

- Нет. Просто связи еще не налажены. А для быстрых и техничных исполнителей важна сыгранность. Индивидуально все эти ребята сильны, но с командными действиями у них пока проблемы. А потенциал очень большой.

- Но ведь «Спартак» не может забрасывать мячи в штрафную, если необходим навал.

- Не думаю, что такая тактика принесла бы вчера успех. Просто пока не налажена игра команды. Так что «Спартак» будет «колбасить» весь первый круг. А так, Мелёшин вчера вышел и обострил игру, просто не забили. Хороших исполнителей много, но, не хватает остроты в нападении, завершающего паса. Над этим надо работать. Самое сложное – это поставить игру команде в атаке.

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- То есть, «Спартак» еще сырая команда без костяка?

- Да, он сырой. И первый круг уйдет на поиск сочетаний. Но команда на правильном пути.

- Как вам Литвинов, который снова вышел играть в центре обороны? Для него это перспективная позиция или все-таки не его место?

- Я его вижу опорным хавбеком. Ему это более симпатично. Он там ярче выглядит. Но и в паре с Бабичем он картины не испортил. Это универсальный футболист. При этом у него есть потенциал серьезно прибавить в своей игре.

- Следующий матч в чемпионате – выезд в Воронеж. Есть тревога за результат?

- Тревоги нет. «Спартак» будет играть на победу. А «Факел» дома не будет закрываться, так что москвичи будут иметь преимущество и моментов у них будет больше.

Елена Григорьевская