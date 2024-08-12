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​Червиченко: «Меня совершенно не впечатляют трансферы «Спартака»

12 Августа 2024 • 15:10 Комментировать

Бывший руководитель московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что его не впечатляет трансферная кампания, которую провёл клуб. К таким выводам он пришёл после блеклого матча москвичей против «Ахмата» - он завершился нулевой ничьей. После четырёх туров «Спартак» уже на пять очков отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Зенита»:

- Вчера вышли новички. Мартинс, кажется, ну так, коробок какой-то бегает, суету наводит. Жозе — правильно кто-то написал, ему бы десять килограмм лишних сбросить, потом появляться на поле. Пока покупки совершенно не впечатляют, - цитирует слова эксперта Metaratings.ru.

В следующем туре москвичам предстоит матч в Воронеже.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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