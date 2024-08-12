​Червиченко: «Меня совершенно не впечатляют трансферы «Спартака»

Бывший руководитель московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что его не впечатляет трансферная кампания, которую провёл клуб. К таким выводам он пришёл после блеклого матча москвичей против «Ахмата» - он завершился нулевой ничьей. После четырёх туров «Спартак» уже на пять очков отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Зенита»:

- Вчера вышли новички. Мартинс, кажется, ну так, коробок какой-то бегает, суету наводит. Жозе — правильно кто-то написал, ему бы десять килограмм лишних сбросить, потом появляться на поле. Пока покупки совершенно не впечатляют, - цитирует слова эксперта Metaratings.ru.

В следующем туре москвичам предстоит матч в Воронеже.