Никита Чернов ответил на вопрос о своей травме

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о своей травме.

Напомним, футболист пропустил игру минувшего тура РПЛ против «Ахмата», которая завершилась нулевой ничьей.

— Нога болит. Надеюсь, что ничего серьезного. Не знаю, буду ли готов к игре с «Крыльями», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний защитник появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится в среду, 14 августа. Начало матча второго тура группового этапа Кубка России запланировано на 19:30 по московскому времени.