Бабич прокомментировал стычку со Швецом

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о своей стычке с игроком «Ахмата» Антоном Швецом.

— Стычка со Швецом? Ничего не случилось. В футболе такое бывает. Иногда тяжело контролировать эмоции, — цитирует Бабича издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, футболисты сцепились во втором тайме, но их оперативно удалось разнять.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» завершилась нулевой ничьей.

Ранее Бабич заявил, что ему было скучно играть против плотной обороны «Ахмата».

По итогам четырех туров «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.