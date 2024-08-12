Бабич — об игре с «Ахматом»: «Было скучно»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о ничейном результате в матче с грозненским «Ахматом».

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0.

— Конечно, это было скучно. С самого начала, с первых минут они играли только на контратаках. Никто не любит играть против команд, которые обороняются с первых секунд, — приводит слова Бабича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Следующий матч «Спартак» проведет 14 августа против «Крыльев Советов». Начало игры 2-го тура Кубка России запланировано на 19:30 по мск.