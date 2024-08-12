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Щербаченко раскрыл подоплёку увольнения Ташуева из «Факела» эксклюзив

12 Августа 2024 • 14:29 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Факел

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию воронежского «Факела», занимающего последнее место в турнирной таблице РПЛ.

- Для меня было совершенно непонятно увольнение Ташуева, который сделал в «Факеле» очень крепкую команду, в прошлом сезоне обыгравшую «Спартак» два раза. Ташуева уволили, когда у команды шла неудачная серия? У «Крыльев Советов» в начале нового сезона были четыре поражения подряд вместе с Кубком, но руководство клуба поддержало Осинькина и не стало увольнять его.

Насколько мне известно, Ташуев просил, чтобы во время трёхнедельной паузы в чемпионате «Факел» провёл сборы в оптимальном месте. В Кисловодске, Новогорске или ещё где-то. Но не в Воронеже, где не было для этого условий. Однако гендиректор Асхабадзе не счёл возможным выделить деньги на сборы в другом месте. Вместо этого «Факелу» выделили очень плохое искусственное поле в Воронеже. Правда, гостиницу сняли хорошую.

Естественно, на таком поле особых нагрузок не дашь, нормальный тренировочный процесс не проведёшь. В итоге команда подошла к новым официальным матчам неподготовленной, футболисты стали травмироваться. Когда «Факел» начал из-за этого проигрывать, за спиной Ташуева спокойно уже искали нового тренера. Черевченко – это креатура спортивного директора Котова. Сегодня мы видим, к чему привела эта замена, – сказал Щербаченко.

Впереди у «Факела» четыре подряд домашних матча: по порядку против «Акрона» в Кубке, «Спартака» и «Оренбурга» в чемпионате, «Рубина» в Кубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев Фёдор Щербаченко ещё теги

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