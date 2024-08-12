Московский «Спартак» продолжает работу на трансферном рынке.

Как сообщает телеграм-канал «Убойная сила», руководство «красно-белых» не планирует останавливаться, несмотря на то, что летом уже была потрачена внушительная сумма.

Утверждается, что «Спартак» продолжает поиски флангового нападающего, крайнего и центрального защитников, а также плеймейкера. Если трансферы состоятся, то «Спартак» укажет на дверь Антону Зиньковскому, Павлу Маслову и Кристоферу Мартинсу. При этом отмечается, что Алексису Дуарте, Хесусе Медине и Шамару Николсону уже ищут новые клубы.

После четырех туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав семь очков.