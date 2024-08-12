Агент отреагировал на информацию о предстоящем переходе Актюркоглу в «Спартак»

Вильям Д’Авила, агент вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу, снова высказался о возможном трансфере своего клиента в «Спартак».

Ранее появилась информация, что «Спартак» согласовал условия личного контракта с турецким футболистом.

— Это неправда. Трансфер Керема в «Спартак» не состоится, — заявил агент «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Актюркоглу принял участие в двух играх во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт игрока с «Галатасараем» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет 15 миллионов евро.