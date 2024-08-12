Услуги 23-летнего центрального полузащитника «Форталезы» Эркулеса были предложены московскому «Спартаку».

По информации Metaratings, посредники предложили российскому клубу рассмотреть кандидатуру Эркулеса, но спортивный блок «красно-белых» нацелен на других футболистов. При этом сообщается, что сам бразилец готов к переезду в Россию.

В текущем календарном году Эркулес появился на поле в 30 играх с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач.

Трудовой договор Эркулеса с «Форталезой» рассчитан до конца 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в три миллиона евро.