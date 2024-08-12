Максименко высказался о Джикии, который до сих пор не нашёл себе команду

Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, почему экс-капитан команды Георгий Джикия до сих пор не нашёл себе новый клуб.

Напомним, после окончания прошлого сезона 30-летний футболист покинул «Спартак» на правах свободного агента.

«Лучше у Георгия спросить, почему так получилось. Я не могу представить, что Джикия будет без команды по завершении трансферного окна», — приводит слова Максименко «Чемпионат».

Ранее Джикия признался, что у него есть предложения не только в России, но и со стороны зарубежных команд.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.