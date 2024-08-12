​Агент Тюкавина: «До зимы Костя никуда не уйдёт»

Алексей Сафонов, исполняющий обязанности агента нападающего Константина Тюкавина, заверил общественность в том, что его подопечный до зимы никуда не уйдёт. Ранее появлялись сведения об интересе к Тюкавину со стороны турецких клубов. Но, по словам Сафонова, до зимы никаких подвижек не будет.

-Не хочу комментировать слухи. До зимы он точно отыграет в «Динамо», - цитирует слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне Константин Тюкавин забил пятнадцать голов за «Динамо» и стал лучшим игроком российского первенства. В этом сезоне на его счету голов пока что нет.