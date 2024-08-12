Тюкавин и Зиньковский получили предложение из Турции

Турецкие агенты вышли на связь с двумя футболистами из Российской премьер-лиги для продвижения трансфера в Суперлигу. Как сообщает Sport 24, нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину и полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому предложили перебраться в Турцию.

Отмечается, что посредники предложили футболистов «Бешикташу» и «Галатасараю». Тюкавин сразу отказался от переезда в Турцию, так как желает продолжить карьеру в топ-чемпионате Европы. Зиньковский сразу дал понять, что не хочет покидать Россию и намерен бороться за своё место в «Спартаке».

Зиньковский не отметился ни одним результативным действиям в 4 матчах этого розыгрыша РПЛ. Тюкавин успел забить один гол в 4 поединках чемпионата.