Кого болельщики «Спартака» хейтили, а кого жалели после 0:0 с «Ахматом»

Московский «Спартак» не смог в родных стенах обыграть грозненский «Ахмат» – нулевая ничья. Болельщики «Спартака» в Сети раскритиковали игроков «красно-белой» команды, но не всех. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало из соцсетей соответствующие реакции.

«Ахмат» все остальные матчи будет играть по 0:5, а со «Спартаком» будет матчи жизни выдавать?» - Vit.

«Молодцы. Ещё ни с кем не играли, а 40 % очков уже спустили. Нормальный график для борьбы за 8-е место», - Олег.

«Маслов вообще с мячем на вы, он больше на циркового медведя похож», - Г.

«Тошнит до невозможности», – Mr.S.

«Зато смм феерично шутил до», – Сергей С.

«Главное, не проиграли», - Старина С.

«Почему только против «Спартака» ставят автобус?» – Илья Г.

«Что за Маркиньос? У него нога каждый раз плывёт», – PINKI.

«Отличных мы бразильцев купили», – Ваня.

«Шелия тянет время с 1-й по 97-ю минуту», - Н.

Реклама

«Как же убого выглядят наши паспортисты на фоне наших легионеров… Судьи виноваты, что один опасный момент создали?» - Михаил.

«Барко как мог пытался, но это ему не Аргентина», – Eder.

«Лучший, думаю, Угальде. А Жозе пора возвращаться с пляжа!» – Сергей В.

«Ахмат» – тактика 9-1. «Уфа» в своё время так играла. «Спартак» я бы не ругал», – Николай Л.

«Почему он не выпустил Медину, а выпускает Мелёшина и Маслова?» – Богдан.

«Барко – бедняжка, как папа Карло пашет, никакой отдачи сокомандников», - Mikhail.

«Жозе пузико массирует вместо игры», – Барабан.

Кирилл Иванцов