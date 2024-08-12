Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о московском «Спартаке» по мотивам нулевой ничьей «красно-белых» против «Ахмата».

- Было мнение, что Станковичу действительно нужно время на формирование в «Спартаке» своей команды. Тренировочный процесс, селекция, внедрение тренерской идеологии, создание коллектива. Самое трудное – формирование связей на поле и определение основного состава. Цельности ещё нет – и непонятно, будет ли она. В «Спартаке» практически с каждым приходом нового главного тренера мы говорим об одном и том же – что нет преемственности, системности, базовости состава, на основе которого можно было бы встраивать в игру новичков. А есть постоянные эксперименты и шараханья. Это объяснение причин, почему в одном матче игра у команды может получиться, но в другом – нет.

«Ахмат» сейчас не в той форме, чтобы у «Спартака» были оправдания этому ничейному результату. Вот с «Зенитом» в шестом туре тест будет по-настоящему серьёзный. «Спартаку» как раз хорошо, что перед этим он сыграет против «Факела», который сейчас абсолютно разобранный.

Руководство «Спартака» советуется со Станковичем в плане селекции – приобрели же Маркиньоса из «Ференцвароша». Какой-то процент мы дадим, что Станковичу надо ещё провести с командой осень, но это будут уже разговоры не такие серьёзные, учитывая нынешние условия. Потому что нет отвлечений на еврокубки, сборная не проводит официальных матчей, всё сконцентрировано на внутреннем чемпионате.

Понятно, что «Спартак» не вчера создавался, как «Акрон». Это команда с традициями – значит, должна бороться за самые высокие места. Я считаю, у «Спартака» большая задолженность перед своими болельщиками по качеству игры и по результатам. От такого клуба ждут титулов, кубков и медалей, – отметил Щербаченко.

По итогам четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает в турнирной таблице пятое место с семью очками.