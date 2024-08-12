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Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака»

12 Августа 2024 • 12:26 Комментировать

Экс-футболист сборной России и каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев недоволен трансфером в московский «Спартак» нападающего Виллиана Жозе.

«Как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними кг веса приезжает. Как его можно подписать? И еще заплатить 3 миллиона евро за 32‑летнего игрока. Это просто неуважение к клубу», - передает слова Корнеева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Виллиан перешел в стан «красно-белых» из севильского «Бетиса». Бразильский центрфорвард подписал двухлетний трудовой договор со «Спартаком».

В текущем сезоне РПЛ бразилец сыграл три поединка без результативных действий.

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