Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака»

«Как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними кг веса приезжает. Как его можно подписать? И еще заплатить 3 миллиона евро за 32‑летнего игрока. Это просто неуважение к клубу», - передает слова Корнеева телеканал «Матч ТВ».