Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака»

Экс-футболист сборной России и каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев недоволен трансфером в московский «Спартак» нападающего Виллиана Жозе.
«Как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними кг веса приезжает. Как его можно подписать? И еще заплатить 3 миллиона евро за 32‑летнего игрока. Это просто неуважение к клубу», - передает слова Корнеева телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Виллиан перешел в стан «красно-белых» из севильского «Бетиса». Бразильский центрфорвард подписал двухлетний трудовой договор со «Спартаком».
В текущем сезоне РПЛ бразилец сыграл три поединка без результативных действий.
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