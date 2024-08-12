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Станкович назвал «золотого» футболиста «Спартака»

12 Августа 2024 • 12:18 Комментировать

Сербский специалист Деян Станкович, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», оценил игру полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова.

«Игра Литвинова против «Ахмата»? Его игра была феноменальной, это золотой футболист, настоящий лев. Мне очень нравится тренировать его», - передает слова наставника телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что матч четвертого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» завершился вничью со счетом 0:0.

После четырех туров подопечные Станковича набрали семь баллов и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
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