АЕЛ не сможет выкупить Лесового

Кипрский АЕЛ недавно арендовал у московского «Динамо» полузащитника Даниила Лесового. Как сообщает генеральный тренер «бело-голубых» Павел Пивоваров, в сделку не была включена опция выкупа в конце сезона.

«В аренде Лесового в АЕЛ не предусмотрена опция выкупа», – сказал Пивоваров в короткой беседе со Sport 24.

Напомним, Лесовой во второй половине прошлого сезона выступал в Израиле за «Маккаби» Хайфа. В чемпионате полузащитник провёл за команду всего 5 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. По этой причине «Маккаби» не стал выкупать 26-летнего футболиста на постоянной основе.