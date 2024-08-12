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АЕЛ не сможет выкупить Лесового

12 Августа 2024 • 11:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
17.08 17:00

Кипрский АЕЛ недавно арендовал у московского «Динамо» полузащитника Даниила Лесового. Как сообщает генеральный тренер «бело-голубых» Павел Пивоваров, в сделку не была включена опция выкупа в конце сезона.

«В аренде Лесового в АЕЛ не предусмотрена опция выкупа», – сказал Пивоваров в короткой беседе со Sport 24.

Напомним, Лесовой во второй половине прошлого сезона выступал в Израиле за «Маккаби» Хайфа. В чемпионате полузащитник провёл за команду всего 5 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. По этой причине «Маккаби» не стал выкупать 26-летнего футболиста на постоянной основе.

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