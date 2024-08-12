Агент Дркушича объяснил, почему его клиент выбрал «Зенит», а не «Локомотив»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Вани Дркушича, объяснил решение клиента перейти в «Зенит». Напомним, словенский футболист также был интересен московскому «Локомотиву», но защитник решил отказаться от перехода в стан «железнодорожников».

У «Зенита» была самое конкретное предложение. Это лучший вариант для игрока, поэтому он принял предложение этого клуба», – объяснил Ратковица в беседе со Sport 24.

Ожидается, что «Зенит» подпишет с Дркушичем пятилетний контракт. Согласно «Трансфермаркту», рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 3,5 миллионов евро. В услугах Вани также была заинтересована испанская «Осасуна».