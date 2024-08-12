Тюкавин: «Зенит» – хорошая команда, но её можно обыгрывать»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о матче против петербургского «Зенита», в котором «бело-голубые» минимально проиграли 0:1. Вингер «Динамо» Муми Нгамалё во втором тайме мог сравнять счёт с пенальти, но вратарь «Зенита» Евгений Латышонок справился с одиннадцатиметровым.

«Хорошая команда, но её можно обыгрывать, мы в том чемпионате это доказали. Сейчас проиграли, но могли и сравнять, если бы забили пенальти», – приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Константин назвал ужасной игру своей команды в матче против «Зенита». После четырёх туров «Динамо» располагается на втором месте в таблице РПЛ с девятью очками.