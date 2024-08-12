Литвинов назвал Шелию неудобным вратарём для «Спартака»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «Спартак» снова сыграл вничью с «Ахматом»

- Почему «Спартак» уже третий раз подряд дома играет с «Ахматом» вничью 0:0?

- Не знаю, с чем это связано. Может, они нашли какой-то подход. У них всегда получается удержать нулевой счет. Думаю, за счет тактики. Они играют всеми за линии мяча. А нам где-то не хватает везения. Где-то Шелия их выручает.

- То есть Шелия – очень неудобный для «Спартака» вратарь?

- В основном так и получатся. В этом матче у нас было не так много опасных ударов по воротам, но моменты в целом были. Помимо Шелии у соперника грамотно действовали защитники. Где-то играли попроще.

- Зрители все время свистели, когда мяч был у Шелии. Вам тоже показалось, что он тянет время?

- Было такое ощущение. Тут уже судьи должны регулировать эти моменты.

Елена Григорьевская