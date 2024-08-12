Швец: «Теперь мы с Бабичем лучшие друзья»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче со «Спартаком».

- Как восприняли ничью со «Спартаком», которая стала третьей подряд в Москве между этими соперниками?

- Для нас это неплохой результат, учитывая, что матч был на выезде. Мы еще наберем свои очки. Игра была хорошая и соперник непростой.

- Вы изначально настраивались на ничью, судя по тому, как играла ваша команда?

- Нет. Хотели победить и могли это сделать, поскольку моменты у нас были.

- Что случилось в эпизоде, когда вы сцепились с Бабичем?

- Ничего особенно – игровой момент. Потом пожали друг другу руки и забыли.

- Чем вы были недовольны в том эпизоде?

- Он меня потолкал, я его. В итоге поменялись майками, и теперь лучшие друзья.

- Когда мяч был у Шелии, болельщики начинали свистеть. Обратили на это внимание?

- Обратил.

Реклама

- Ваша команда тянула время?

- Может быть. Это такие футбольные моменты. Георгий – наш вратарь. Он чувствует, что если команда подустала, то нужно взять паузу.

- Как оцениваете старт сезона?

- Нормально оцениваю. Мы провели хорошие сборы, и ребята хорошо готовы. Думаю, что наши победы еще впереди.

Елена Григорьевская