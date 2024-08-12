Богосавац остался доволен ничьей со «Спартаком»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком».

- Довольны нулевой ничьей со «Спартаком»?

- Конечно. Хотя мы хотели выиграть, и у нас были для этого моменты, но не получилось забить. Знали, что матч будет тяжелым, потому что это «Спартак».

- Что произошло, когда Антон Швец чуть не подрался со Срджаном Бабичем?

- Не видел момента, потому что убегал в контратаку. Но так бывает на поле. Это эмоции. Каждый футболист борется за свою команду. Но ребята все решили после игры.

- Удивлены, что «Спартак» мало создал голевых моментов при такой сильной атакующей линии?

- У него был один хороший момент. К тому же «красно-белые» хорошо контролировали мяч, здорово оборонялись.

- У вас третья нулевая ничья подряд со «Спартаком» в Москве. Почему?

- Мы стараемся с каждой командой играть на победу, потому что у нас очень хорошие футболисты в команде. С Магомедом Адиевым мы прибавляем.

- Тогда с чем связан не очень удачный старт команды в этом сезоне?

- У нас были тяжелые матчи дома с «Краснодаром», потом на выезде с «Оренбургом», где нам чуть-чуть не хватило для победы. Затем с «Локомотивом».

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- «Ахмат» мало забивает. Один мяч в четырех турах. Почему так получается?

- Уверен, Гамид Агаларов начнет забивать со следующего тура.

Елена Григорьевская