Станкович рисует врагов «Спартака», «Зенит» и «Динамо» жалеют друг друга

Алё, Нгамалё!

«Зенит» и «Динамо» схлестнулись в Санкт-Петербурге. Феерии не получилось. Действующий чемпион победил 1:0 и показал, кто сильнее. Хотя всё может быть не так очевидно. Потому что в прошлом чемпионате «Динамо» дважды выиграло у «Зенита», а до золотых медалей не добралось. Осталась в РПЛ лишь одна команда, очков в этом сезоне ещё не терявшая. И имя ей – «Зенит». Только Вендела потеряла из-за травмы.

Впервые за девять официальных матчей питерцы забили настолько мало – всего-то один гол. При этом Глушенков снова не ушёл с поля без забитого мяча – у него их в текущем чемпионате уже семь. Ну а «Динамо» вообще-то должно было увозить ничью из Северной столицы – претензии к Нгамалё, не реализовавшему в концовке пенальти. С другой стороны, похвала Латышонку, этот одиннадцатиметровый удар отразившему.

Виноваты судьи?

«Спартак» дал маху. Точнее, промаху. Умудрился ничего не забить «Ахмату». Тому самому, который в прошлом туре принял в свои ворота пять голов от «Локомотива». Хотя разве что-то удивительное? «Спартак» уже третий раз подряд играет с «Ахматом» 0:0 дома. Неужто помешал арбитр? Станкович что-то знает, но не говорит.

«Локомотив» сравнялся по очкам с московским «Динамо». «Железнодорожники» делают то, что и должны делать. Спокойно обыграли дома «Динамо» из Махачкалы – 2:0. Впервые Воробьёв не забил в футболке «красно-зелёных» в матче РПЛ. А вот в пользу махачкалинцев опять не поставили пенальти – когда Ньямси наступил на ногу оппоненту.

«Быки» выдохнули

«Краснодар» прервал ничейное проклятье, победив ЦСКА. Как недавно в Кубке – с разницей в один мяч. Как в конце прошлого года – с решающим голом в конце матча. Тут забивали на 45+1-й и на 90+1-й минутах. Батчи да Тормена. За «армейцев» между этими голами отличился защитник-бомбардир Дивеев (у того 4 гола в 3 последних матчах чемпионата). По травмам были заменены Кайо и Роша. ЦСКА не знает побед в гостях у «Краснодара» с осени 2017 года.

У «Пари НН» столько же очков, сколько и у «Краснодара», – шесть. Пресса увольняла Илича, а нижегородцы выиграли второй матч подряд – у «Химок». С дебютным голом Ожеговича в РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» наколотили друг другу по два мяча. Впервые за российский клуб забил Сахархизан. Также отличился другой иранец из «Оренбурга» – Горбани. «Акрону» увезти одно очко с южноуральского выезда позволили голы Савичева (с пенальти) и Данилина.

«Факел» тонет, а «Крылья» подсушили крылья

«Крылья Советов» ушли с последней строчки и опустили туда как раз «Факел». Костанца и Орозко, появившись со скамейки, сделали своё дело – 2:0 против Воронежа. «Ростов» и «Рубин» разошлись без победителя – 1:1. На первый в карьере удар головой от Глебова казанцы ответили точно не первым реализованным пенальти от Даку.

Кто в новом розыгрыше чемпионата России чего-то не делал? Не побеждали «Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Факел». Не играли вничью тройка лидеров («Зенит», «Динамо», «Локомотив»), а также «Пари НН» и «Крылья Советов». Не проигрывали «Зенит» и «Краснодар». Не пропускал только «Зенит», а забивали уже все.

Кирилл Иванцов