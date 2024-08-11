​Пономарёв объяснил результативность Дивеева

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев неожиданно забил уже четыре гола в первых четырёх турах российского чемпионата, повторив рекорд Сергея Игнашевича. Его успехи решил прокомментировал ветеран армейского клуба и бывший футболист советской сборной Владимир Пономарёв.

- Это нормальное явление. Дивеев высокого роста, он любит играть головой, подключается в атаку. Это здорово! - цитирует слова эксперта betonmobile.ru.

В следующем туре московскому ЦСКА предстоит сыграть с земляками - московским «Локомотивом». Это случится восемнадцатого августа в рамках пятого тура.