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​Пономарёв объяснил результативность Дивеева

11 Августа 2024 • 23:12 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев неожиданно забил уже четыре гола в первых четырёх турах российского чемпионата, повторив рекорд Сергея Игнашевича. Его успехи решил прокомментировал ветеран армейского клуба и бывший футболист советской сборной Владимир Пономарёв.

- Это нормальное явление. Дивеев высокого роста, он любит играть головой, подключается в атаку. Это здорово! - цитирует слова эксперта betonmobile.ru.

В следующем туре московскому ЦСКА предстоит сыграть с земляками - московским «Локомотивом». Это случится восемнадцатого августа в рамках пятого тура.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев Владимир Пономарёв ещё теги
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