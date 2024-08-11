​Литвинов: «Владели инициативой, но не реализовали моменты»

В последнем матче четвёртого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» потерял очки в игре с «Ахматом», и защитник красно-белых Руслан Литвинов считает, что это стало причиной традиционного недостатка многих российских клубов - слабой реализации голевых моментов. Он поделился своими наблюдениями.

- Мы владели инициативой, где‑то не реализовали моменты, где‑то вытащил Шелия. Смогли нейтрализовать их моменты. Чувствовали, что «Ахмат» затягивал игру, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит сыграть с воронежским «Факелом».