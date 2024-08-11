​Станкович пеняет на судейство

В последнем матче четвёртого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» потерял очки в игре с «Ахматом», и сербский наставник московского клуба Деян Станкович считает, что в этом повинно неважное судейство. Он прокомментировал события прошедшего матча, дав понять, что недоволен арбитрами.

- Не хочу комментировать работу арбитров. Если я скажу все, что думаю, получу 3-4-5 или даже 10 матчей дисквалификации. Хочу отметить ребят, которые бились, не жалели себя, отдавались полностью игре. И с каждой ушедшей минутой «Ахмат» получал преимущество..., - цитирует слова Станковича «Спорт-Экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит сыграть с воронежским «Факелом».