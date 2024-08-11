Адиев: «Перестановки в «Спартаке» в перерыве были нам на руку»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- 0:0 на выезде со «Спартаком» - положительный ли это результат для «Ахмата»?

- Опять же под каким углом на это смотреть. Понятно, хочется всегда большего, учитывая, что у нас в чемпионате нет побед. Конечно, мы ждали своих шансов и выпадов, ждали, что у нас будут моменты. С другой стороны, надо этот результат принять. В любом случае в Москве со «Спартаком», думаю, неплохой результат.

- Как оцените игру, понравилась ли она вам?

- Опять же под каким углом смотреть. Если после игры с «Локомотивом», да, мне понравилось. Если посмотреть, хотел ли я большего? Да, нам надо добавлять в конструктивных действиях. Переход на другую схему в игре с «Локомотивом» было для увеличения нашего атакующего потенциала, но произошел срыв. Опять мы откатились, надо думать и принимать решения. В принципе, у нас сейчас подбор футболистов есть. Мы их встраиваем. Я ожидаю, что наша конструктивная игра улучшится.

- Были перед матчем какие-то конкретные шаги для того, чтобы сдержать Барко, при подготовке «Ахмата» к матчу?

- Понятно, что весь креатив от него идет, мы знали это. Но каких-то индивидуальных действий против него - нет, просто должны были опорные полузащитники быть перед лицом у него, лицом держать. А когда он заходил, там уже Адамов должен был включаться. В принципе, там должны были быть правильные перестроения.

- В перерыве были необычные перестановки по персоналиям у «Спартака», Маркиньос вышел не на фланг, а на позицию восьмерки. Насколько вам пришлось или не пришлось реагировать на это и вносить корректировки в игру «Ахмата»?

- Я сразу сказал, что эти перестановки нам на руку. Я понял своего коллегу, он хотел увеличить давление, но я понимал, что с этими перестроениями нам будет легче из-под прессинга выходить, и мы свои моменты получим. В принципе, мы их так и получили. Поэтому я считаю, что это где-то нам на руку было.