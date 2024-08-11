Станкович: «Когда не можешь разбить низкий блок, то такое случается»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Судя по эмоциям после финального свистка, результатом вы недовольны. Как можете оценить сегодняшнюю игру «Спартака»?

- Мы старались и бились до конца. Ребята старались делать все возможное, тем не менее, в таких матчах, когда ты не можешь разбить низкий блок, то такое случается. Если бы мы смогли забить один гол, всё могло бы быть легко, но тем не менее этого не случилось. Каждая минута была на пользу сопернику. Мне не в чем упрекнуть ребят, мы бились и старались до самого конца, впереди еще много матчей.

- В перерыве вы произвели двойную замену. Маркиньос в отличие от матча предыдущего тура вышел не на фланг, а на позицию восьмерки. Почему именно так, на какой позиции вы его видите в первую очередь, как оцените изменения в перерыве?

- В первом ответе я ответил на этот вопрос. Мне нужно было против низкого блока, против команды, которая не хотела атаковать, выпустить футболистов в атаку. Я постарался это сделать. На мой взгляд, позиция Маркиньоса была больше не восьмерка, а десятка, треквартиста. Нужен был футболист, который может принять мяч, подвести, использовать свой дриблинг. Этим обусловлено.

- Виллиан Жозе получает все больше игрового времени. Как оцените его сегодняшний матч и его нынешнюю форму?

- Ему есть еще в чем прибавлять и куда расти, потому что нам нужен такой футболист, особенно в таких матчах. Это мощный футболист, который может брать на себя двух защитников. Но повторюсь, ему еще нужно работать и есть куда расти и прибавлять.