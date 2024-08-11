Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата»

Оценки футболистам Деяна Станковича

Только раздухарились «красно-белые» болельщики, отпраздновавшие три победы с тремя забитыми мячами каждая, как в гости приехал «Ахмат». Тот «Ахмат», пропустивший пять голов от «Локомотива» в прошлом туре. Казалось бы, идеальный соперник для продолжения банкета. Но нет, у команд были другие планы.

Давайте разберёмся, кто же плохо сыграл против «Ахмата», позволив сопернику забрать ничью. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «АХМАТ»

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,0. За первых двух проголосовал Деян Станкович, облегчив нам задачу. И это уже не первый раз, когда серб снимает Зиньковского в перерыве, а потом упорно ставит его в основу. Видимо, Антон хорошо работает только на тренировках.

В матчах же всё стабильно – утыкается в дриблинг, опускает голову и тормозит атаки. Ни одной обостряющей передачи или точного навеса, замена в перерыве абсолютно справедлива. А самое смешное, Антона самого дважды обыграли.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,0. Человек-хаос тоже был убран в перерыве. Данил Пруцев так и не придумал, где ему действовать, поэтому решил просто пропасть. Бонгонда созидал справа, Данил бесполезно смещался ближе к нему. Шла атака через центр, Пруцев бежал рядом. Но ни разу не открылся опасно во второй темп.

Тоже без интересных или острых передач, полезных действий и даже отборов. Совершил семь потерь и был заменён.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 3,0. Вечный лидер антирейтингов и тайный «герой» Деяна Станковича. Как серб до сих пор доверяет Умярову – вообще непонятно. Если бы не Бабич и Литвинов, поднимавшиеся в опорную зону, Наиля бы съели без остатка.

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А так ещё «что-то» осталось. За 73 минуты он ни разу не вышел из-под прессинга, ни одного отбора не совершил, ни одного перехвата. Зато 14 раз потерял мяч и получил жёлтую карточку. Удручающая статистика и влияние на игру.