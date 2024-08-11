Богосавац: «Хотели выиграть у «Спартака», однако не получилось»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Ахмат» Мирослав Богосавац для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие эмоции сейчас после финального свистка в такой напряженной игре?

- Очень тяжелая игра, мы знали, что «Спартак» очень хорошо проводил каждый матч, знали, что нас ждет. Поэтому мы хорошо подготовились к этому матчу. Все футболисты, которые были на поле, сыграли на своем максимуме, к тому же мы еще могли забить. У меня было два момента, но я сказал, что не на ФИФЕ, не забиваю. Надеюсь, что забью в следующий раз.

- Один ваш момент - самый опасный эпизод «Ахмата» в этом матче. Что там было, когда получили мяч и во вратаря пробили? Можно ли было сыграть как-то по-другому?

- Посмотрим потом, но я думал, что я один был. Надо было чуть в сторону пробить.

- В перерыве «Спартак» немного поменял расстановку, футболистов позициями. Насколько это стало для вас неожиданностью, как быстро вы к этому сумели приспособиться?

- Мы знали, что у «Спартака» очень хорошие игроки на скамейке, знали, что они выйдут на поле. Но мы, тренерский штаб и игроки, были готовы к этому.

- В двух предыдущих встречах со «Спартаком» в Москве вы играли со счетом 0:0. Вспоминали ли те матчи, думали ли о них сегодня?

- Конечно, здесь всегда тяжело, но мы хотели выиграть, однако не получилось.