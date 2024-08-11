​Агент Дркушича подтвердил его скорый переход в «Зенит»

Как мы уже сообщали, словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич «навострил лыжи» - он собирается перейти в питерский «Зенит» и не особо скрывает это. Грядущий трансфер подтвердил и агент словенского игрока - Младен Ратковица.

- В данный момент контракт еще не подписан, но решено, что Ваня переходит именно в «Зенит», в ближайшее время будет подписан контракт на 5 лет. Главное, что окончательное решение принято, - цитирует слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что питерский «Зенит» выиграл все четыре стартовых матча нового чемпионата страны и в следующем туре РПЛ сразится с «Химками».