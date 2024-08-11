«Спартак» и «Ахмат» не порадовали публику голами в последнем матче четвёртого тура РПЛ

«Спартак» и «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 11 августа на стадионе «Открытие Арена».

Вторую неделю кряду московский «Спартак» закрывает тур чемпионата России, а подходит он к матчу с хорошим настроем и большими планами. Три победы подряд, в каждой из них забито по три мяча. Домашняя игра против «Ахмата», который в прошлом туре получил 0:5 от «Локомотива» ожидалась болельщиками «красно-белых» с нетерпением – им вновь виделось что-то результативное и победное.

Но на деле всё получилось сильно сложнее. «Ахмат» приехал биться, активно прессинговать и «не спешить». Швец отлично работал в центре поля, Шелия уверенно выглядел на линии ворот, дисциплинированно работал в отборе даже Ковачев. А вот «Спартак» атаковал абсолютно безыдейно. Получив мяч и территорию, «красно-белые» будто не знали, что с ними делать. Удары Рябчука из-за штрафной опасности не представляли, дриблинг Зиньковского и подачи Бонгонда – тоже. Манфреда Угальде неплохо так закрыли.

Понять насколько скучным вышел первый тайм можно по двум заменам в перерыве: Станкович сразу же бросил в бой Виллиана и Маркиньоса, убрав Пруцева и Зиньковского. Бразильский вингер сразу взялся за дриблинг и дальние удары, но после первой волны активности ушёл в тень. А общая ситуация на поле не изменилась – борьбы было куда больше, чем футбола. Что, конечно, играло на руку «Ахмату».

Даже первый толковый момент создали именно гости: Шатара выиграл воздух после подачи от угла поля, опасно кивнул в направлении дальнего угла и совсем немного не попал. В протоколе матча увеличивалось только число жёлтых карточек. Интересных атак болельщики почти не наблюдали.

А потом вообще пришлось спасать Максименко. Богосавца банально забыли на левом углу штрафной площади, а он подкараулил мяч во второй волне атаки и сильно пробил. Александр справился. Последний момент в матче «Спартак» оставил за собой, но только этим и удовлетворился. Проход Мелёшина завершился своевременным прострелом, Виллиан завершал эпизод плотным ударом в касание, но попал в лицо Адамову, страховавшему своего голкипера.

Нули в последнем матче четвёртого тура. «Ахмат» прервал победную серию «Спартака».