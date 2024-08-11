​Афанасьев: «Зенит» был много сильнее»

Аркадий Афанасьев, бывший футболист питерского «Зенита», игравший в чемпионском составе образца 1984 года, прокомментировал очередную победу своего экс-клуба. Питерцы обыграли московское «Динамо», ещё весной едва не взявшее золотые медали чемпионата России. Афанасьев считает этот спех полностью заслуженным:

- Пенальти — случайный эпизод матча «Зенита» и «Динамо», — говорит Афанасьев. — По игре хозяева были намного сильнее. Если бы динамовцы свели матч вничью, это был бы для них большой подарок. И обидное стечение обстоятельств для «Зенита», - цитирует слова Афанасьева «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет с «Химками».