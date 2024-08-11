​Полищук назвал большую ошибку «Спартака»

Максим Глушенков стал героем матча питерского «Зенита» с московским «Динамо», он забил единственный мяч встречи. И теперь футбольный функционер Андрей Полищук, хорошо знакомый с игроком, пеняет московскому «Спартаку» за то, что его руководство не разглядело талант игрока и упустило его:

- Терпения клубу не хватило. И использовали игрока неправильно. Я был крайне удивлен, что «Спартак» потерял такого футболиста. Вопрос к тренерскому штабу, который неэффективно использовал Глушенкова, не вписал в игру. Это большая ошибка «Спартака», - цитирует слова Полищука «РБ Спорт».

На данный момент Глушенков - лучший бомбардир РПЛ.