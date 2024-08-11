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Свищёв дал понять, что Fan ID не отменят

11 Августа 2024 • 20:33 Комментировать

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу информации о потенциальной отмене Fan ID.

«Трудно оценивать популистские высказывания и не нужно этого делать. На сегодняшний день, Fan ID - неотъемлемая часть чемпионата России», — сказал Свищёв Vprognoze.

Напомним, что на матчи Премьер-лиги невозможно попасть без электронного паспорта болельщика. Регулярно в сети Интернет появляются слухи о возможной отмене Fan ID для болельщиков. Напомним, что фанатская среда до сих пор бойкотирует нововведение.

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fan id Дмитрий Свищёв
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