Свищёв дал понять, что Fan ID не отменят

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу информации о потенциальной отмене Fan ID.

«Трудно оценивать популистские высказывания и не нужно этого делать. На сегодняшний день, Fan ID - неотъемлемая часть чемпионата России», — сказал Свищёв Vprognoze.

Напомним, что на матчи Премьер-лиги невозможно попасть без электронного паспорта болельщика. Регулярно в сети Интернет появляются слухи о возможной отмене Fan ID для болельщиков. Напомним, что фанатская среда до сих пор бойкотирует нововведение.