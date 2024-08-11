Черевченко: «Просто у «Крыльев» замены сыграли хорошо»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».
- Получилось два разных тайма. Первый - более прагматичный, второй - более эмоциональный. На ваш взгляд, почему так получилось?
- В перерыве мы тоже поговорили. Нам тоже надо была победа. Некоторые вещи поменяли, но дело не в этом. Просто у «Крыльев» замены сыграли хорошо.
- Две травмы, полученные игроками вашей команды. Игорь Калинин и Раян Сенхаджи, как их состояние? Можно ли сказать, что это повлияло на ход игры?
- А как вы думаете, по такой игре менять защитников? В эту игру очень сложно заходить. Это тоже сказалось.
- Какая-то есть уже информация, что случилось?
- Я ж не доктор, не знаю.
- Впереди матч чемпионата, Кубок посреди недели. Это как-то скажется на команде? Переезд сложный и серия без побед?
- Это не должно сказаться, все же ездят, не мы одни.
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