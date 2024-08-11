Осинькин: «Очень важно, что мы сыграли на ноль, уж очень много мы до этого пропускали»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Прервали такую затяжную неудачную серию. Какие чувства и эмоции?

- Оценивать игру команды по матчам с «Зенитом» и «Спартаком» - это, наверное, неправильно. Наверное, оценка нашей игры должна объективно быть в таких матчах. В том числе как сегодняшний. Но не всегда надо с лидерами оценивать, как мы играем, тем более, наверное, объективных причин было очень много, почему мы не смогли подойти в оптимальном составе. А если сказать по сегодняшней игре, наверное, в первом тайме моментов было маловато, мы это понимаем, но мы нащупывали там какие-то связи. У нас два человека, которые вообще в первый раз вышли в стартовом составе в нашей команде. Я даже заметил, что не всех они еще по именам знают. Такие моменты тоже в игре бросились в глаза. Но в целом мы очень хорошо подготовились психологически, мы всю игру доминировали, хотели побеждать. В итоге считаю, что счет закономерен.

- По ходу встречи вы поменяли флангами Рассказова и Ежова. Чем это было вызвано?

- Это быстрые футболисты, но когда команда играет в низком блоке, нам просто некуда бежать. В этой ситуации нам иногда важнее так сместиться внутрь, тогда людям, условно левше справа немного удобнее. Мы в принципе это готовили на тренировке, но в первом тайме не рискнули и пришли к этому только на 40-й минуте, но решили пока не менять. В целом не могу сказать, что прямо только это сработало. Мы вполне организованно и дисциплинированно всю игру провели у своих ворот. Наверное, и не вспомню момента, очень хорошая игра обороны, но очень важно, что мы сыграли на ноль. Уж очень много мы до этого пропускали.

- Можете вспомнить как часто сразу два игрока, вышедшие по ходу встречи, забивали в вашей команде?

- Один раз я сразу вспоминаю такую ситуацию: Голенкова инструктирую перед выходом на замену и понимаю, что его взгляд ушел в сторону игры. Оглядываюсь, вижу, что это угловой, уже понимаю, что не о чем рассказывать. Говорю ему: иди и забей. Егор пошел и забил. Примерно то же самое получилось сейчас у Фернандо, потому что мы очень торопились, чтобы успеть его выпустить и провести замены именно под этот штрафной. Успели.

- Рассказова поменяли, чтобы он вторую желтую не получил?

- В том числе. Мы и Бейла бы поменяли, потому что он пока еще не полностью восстановился после травмы. И Коля сейчас много игр сыграл практически без замен. Наверное, да. Я еще этот момент пока не пересматривал, он нам немного напряг и испугал.