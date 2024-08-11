Кто помог «Крыльям Советов» не спасовать, а дожать «Факел»

«Крылья Советов» дожали «Факел» во втором тайме домашнего матча Российской премьер-лиги. Самарская команда победила воронежскую благодаря голам вышедших на замену Фернандо Костанцы и Франко Орозко.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило лучших игроков матча со стороны «Крыльев».

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 15:4, в створ – 4:1, угловые – 4:2.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ФЕРНАНДО КОСТАНЦА – 7,0. Для этого матча он человек-гол. Какая угодно игра могла быть у «Крыльев Советов», но если бы они не победили и в пятом матче сезона, тем более такой «Факел», это было бы совсем слишком. А Костанца вышел на замену и оказался в нужном месте в нужное время при подаче со стандарта.

ТОМАС ГАЛДАМЕС – 7,5. Впервые вышел в стартовом составе «Крыльев» и стал доказывать, почему именно он достоин места на левом фланге. Полезен не только при разрушении, при отборах, в борьбе, но и в плане исполнения стандартных положений. Отдал голевой пас Костанце как раз таки навесом со штрафного удара.

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ – 7,0. Выиграл 11 из 13 верховых единоборств в обороне. Провёл куда лучший матч, чем во втором туре против «Ростова», где удалился за две жёлтые карточки. Но и «Факел», надо сказать, смотрелся весьма беззубо в атаке. Ильин на острие не стал тем, кто вытащил бы воронежцам успех в этом матче.

Кирилл Иванцов