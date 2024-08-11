Адиев: «После разгромного поражения решили вернуться к нашим заводским настройкам»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В прошлом сезоне после разгромного поражения от «Балтики» «Ахмат» выдал длительную победную серию. Что нужно сделать сейчас, чтобы после разгрома от «Локомотива» было то же самое? Как вообще в команде настроение после того поражения?

- Настроение, наверное, не самое лучшее. А что надо делать? Надо приложить усилия, тренерскому штабу надо правильные решения принять, а футболистам, приложив усилия, воплотить все это на поле. Тогда будет положительный результат.

- Вы в последних матчах отошли от схемы, которую использовали в первых двух турах чемпионата, вместе использовали Беришу и Лечи Садулаева. Сегодня снова на поле только один. К тому, что было в игре с «Локомотивом» и такой расстановке будете ли еще когда-нибудь возвращаться, или вернулись раз и навсегда?

- Нет, нельзя сказать, что навсегда. Всегда есть при какой бы ты расстановке не играл, наступает момент притупления, когда надо обязательно что-то менять, чтобы у футболистов выросла доказательная база. Поэтому мы ни от чего не отрекаемся. На сегодняшний день решили после такого разгромного поражения вернуться к нашим заводским настройкам.

- Максим Самородов присоединился к команде шестого числа. Сегодня он в запасе. Насколько он готов и стоит ли его ждать сегодня по ходу матча?

- Игра покажет. Так, в голове держим. У нас есть сейчас определенный выбор в атакующей линии. Там и Бериша, и Кардозо, и Самородов. Поэтому на два места три человека претендуют. Посмотрим, как будет игра складываться, и по ходу уже решим.