Станкович - о перестановках в обороне: «У меня 20 футболистов, я на всех рассчитываю»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- У «Спартака» три победы подряд, включая Кубок. Как не допустить расслабленности?

- В больших клубах это всегда так, у тебя нет времени, чтобы радоваться или плакать после побед или поражений, потому что каждый матч - это на один матч меньше. Вздохнули и готовимся дальше к тому, чтобы как следует подготовиться к предстоящей игре. И так до конца чемпионата.

- У вас два изменения в стартовом составе, в обороне относительно победного матча с «Крыльями». Одно изменение из-за травмы, насколько я понимаю, Чернов играть не может. Вторая замена - это Хлусевич. С чем она связана?

- Да, две замены. Как я уже неоднократно говорил, у меня 20 футболистов, я на всех рассчитываю.

- Насколько вы довольны тем, как сейчас выглядит «Спартак», на сколько процентов удалось донести все свои идеи до команды? Сколько еще времени нужно, если еще не до конца все свои идеи донесли?

- Это непрекращающийся процесс. Всегда есть над чем работать, всегда есть что улучшать. Мы стараемся делать это от игры к игре, плюс каждый матч добавляет своё. Нужно проанализировать и не допускать те ошибки, которые были допущены в предыдущих матчах и где-то улучшать. Поэтому это непрерывный процесс.