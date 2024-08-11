Рассказов: «Видел, что главный судья хотел дать мне вторую жёлтую»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Факел» Николай Рассказов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- В первом тайме вы получили желтую карточку. Что случилось там? Что за эпизод?

- Да, небольшой стык был, слово за слово, ничего серьезного. Это футбол, эмоции, всё нормально.

- Эпизод перед заменой, падение в штрафной площади, Сергей Карасёв бежит и держится за карман. Какие мысли в этот момент?

- Думал, что он будет смотреть пенальти, но я видел, что главный судья хотел дать вторую желтую, но потом посмотрели видеоповторы и поняли, что я упал после контакта, а не просто сам упал. Когда быстро бежишь, очень тяжело при любом касании, любом контакте просто удержаться на ногах. Ты просто по инерции падаешь, а не потому что там пытаешься пенальти выпросить и всё. Судьи разобрались в ситуации, не дали вторую желтую и пенальти не назначили. Поэтому от ворот.