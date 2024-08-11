«Крылья Советов» забили два гола подряд в ворота «Факела»

Поединок четвёртого тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Факелом» получается очень напряжённым. На кону важные очки, а команды очень плохо стартовали в текущем сезоне. До 75-й минуты на табло горели нули, но дальше самарские футболисты порадовали болельщиков голами. Томас Галдамес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандо Костанца хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под левую штангу - 1:0. Несколько минут, и «Факел» пропустил снова - Николай Рассказов вместе с партнёрами по команде разогнал атаку по правому флангу, а затем в завершении быстрой комбинации он выполнил прострел в центр к линии вратарской, Франко Орозко оторвался от опекуна и в касание отправил мяч в сетку - 2:0.

Самарцы близки к тому, чтобы набрать первые очки и подняться на 13-е место, в таком случае «Факел» откатится на последнюю строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.