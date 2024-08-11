«Спартак» действительно интересовался Уэсли

«Спартак» продолжает искать новичков для усиления состава. Одним из кандидатов был бразильский полузащитник Уэсли. 19-летний игрок «Коринтианса» мог обойтись «красно-белым» в 20 млн евро и больше. За перспективного футболиста со «Спартаком» конкурируют участники топ-чемпионатов Европы.

«Да, «Спартак» действительно интересуется Уэсли, но официального предложения в клубе не поступало», - заявили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в Orange Sport, представляющим игрока.

Отметим, что в текущем году Уэсли провел 21 поединок в элитном бразильском дивизионе, в его активе два гола.