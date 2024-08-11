​Пономарёв: «Тюкавин расслабился после прошлогодних успехов»

Позади четыре тура российского чемпионата, но Константин Тюкавин, в прошлом сезоне забивший пятнадцать мячей, до сих пор ещё не забивал. На эту тему решил высказаться Владимир Пономарёв - ветеран отечественного футбола, бывший игрок московского ЦСКА и сборной СССР. Он считает, что Тюкавин, что называется, чуть «схватил звезду»:

- Тюкавин немного расслабился после успеха в прошлом сезоне. От нападающего нужны в первую очередь голы. Конечно, 4 матча — не повод бить тревогу. Но если он еще 2-3 матча проведет без голов, то может «задергаться, - цитирует слова Пономарёва «РБ Спорт».

В прошлом сезоне именно Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата.