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​Пономарёв: «Тюкавин расслабился после прошлогодних успехов»

11 Августа 2024 • 17:48 Комментировать

Позади четыре тура российского чемпионата, но Константин Тюкавин, в прошлом сезоне забивший пятнадцать мячей, до сих пор ещё не забивал. На эту тему решил высказаться Владимир Пономарёв - ветеран отечественного футбола, бывший игрок московского ЦСКА и сборной СССР. Он считает, что Тюкавин, что называется, чуть «схватил звезду»:

- Тюкавин немного расслабился после успеха в прошлом сезоне. От нападающего нужны в первую очередь голы. Конечно, 4 матча — не повод бить тревогу. Но если он еще 2-3 матча проведет без голов, то может «задергаться, - цитирует слова Пономарёва «РБ Спорт».

В прошлом сезоне именно Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Константин Тюкавин Владимир Пономарёв
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