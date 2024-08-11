Балахнин: «Похоже на то, что «Спартак» выздоравливает»

Российский тренер Сергей Балахнин накануне матча «Спартак» - «Ахмат» высказался об игре «красно-белых».

«Похоже на то, что «Спартак» выздоравливает. «Ахмат» же вообще выглядит неважно на старте сезона», — заявил Балахнин Vprognoze.

Специалист отметил, что «Спартак» провел отличные матчи, но делать выводы пока рано, команде нужно обрести стабильность.

Встреча 4-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет сегодня, 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск.

За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.