Черевченко: «Нет смысла разговаривать с командой на тему результата»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».
- Матчи между «Крыльями» и «Факелом» в последнее время превращаются в настоящую битву что на поле, что в медиапространстве за его пределами. Что-то об этом слышали, и какой получится игра сегодня?
- Нет, об этом ничего не слышал. Игра покажет, какой будет. Боевая будет игра, очки всем нужны.
- Что с Ятимовым? Его нет даже в заявке.
- Он не прилетел, почувствовал недомогание на последней тренировке, и мы решили его поберечь.
- Сегодня вновь играете в одного нападающего, так же как это было в матче с «Краснодаром». Правильно ли предполагать, что схема будет похожа и будут два инсайда под Ильиным?
- Когда выйдут на поле и расставятся, тогда все увидят, какую схему выбрали.
- Сегодня в Самаре небольшой дождик, это как-то может отразиться на игре?
- Да нет, наоборот, футбольная погода, хорошее поле, быстрое. Одно удовольствие в такую погоду играть.
- Результат сейчас на данный момент тяготит вашу команду?
- Да нет, мы на эту тему не разговариваем. Я думаю, нет смысла на эту тему разговаривать. Еще впереди 27 игр.
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