Черевченко: «Нет смысла разговаривать с командой на тему результата»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Матчи между «Крыльями» и «Факелом» в последнее время превращаются в настоящую битву что на поле, что в медиапространстве за его пределами. Что-то об этом слышали, и какой получится игра сегодня?

- Нет, об этом ничего не слышал. Игра покажет, какой будет. Боевая будет игра, очки всем нужны.

- Что с Ятимовым? Его нет даже в заявке.

- Он не прилетел, почувствовал недомогание на последней тренировке, и мы решили его поберечь.

- Сегодня вновь играете в одного нападающего, так же как это было в матче с «Краснодаром». Правильно ли предполагать, что схема будет похожа и будут два инсайда под Ильиным?

- Когда выйдут на поле и расставятся, тогда все увидят, какую схему выбрали.

- Сегодня в Самаре небольшой дождик, это как-то может отразиться на игре?

- Да нет, наоборот, футбольная погода, хорошее поле, быстрое. Одно удовольствие в такую погоду играть.

- Результат сейчас на данный момент тяготит вашу команду?

- Да нет, мы на эту тему не разговариваем. Я думаю, нет смысла на эту тему разговаривать. Еще впереди 27 игр.