Осинькин: «Набирают форму наши лидеры, которые не играли в первых турах»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- В каждом из трех предыдущих матчей в чемпионате в ворота вашей команды забивали бывшие игроки «Крыльев». Сегодня в составе «Факела» есть также экс-игрок вашей команды. Как-то учитываете теперь это при подготовке к матчу?

- Не знаю, если мы будем готовиться к игре против одного какого-то конкретного футболиста, наверное, мы можем запутаться. Мы готовились к «Факелу», готовились в обычном режиме, как и к любой другой команде. Но понимаем, что ценность этого матча высокая. Но к конкретным игрокам в таком контексте мы не готовились.

- А какое сейчас состояние в команде после такого старта сезона?

- Во-первых, у нас добавляются новички. Да, они пока еще не в очень понятной для нас форме, потому что некоторые из них пропустили большой цикл подготовки. Мы сейчас на поле еще посмотрим, в какой они готовности. Но опять же набирают форму наши лидеры, которые не играли там в первых турах, в первом туре, например. Ежов и Гленн Бейл только-только, прямо вот начинает набирать форму. Он пропустил практически всю предсезонку. Это тоже наше усиление, это резерв. Появился сейчас после болезни и начинает приходить в себя Костанца. Надеюсь, во втором тайме он тоже будет на поле. В принципе, и Гарре начинает тренироваться. Наверное, еще вот только Рахманович пока никак не начнет тренироваться в полную силу. Пока еще нога болит.

- Традиционный вопрос о схеме игры. Сегодня в старте сразу три фланговых защитника - Галдамес, Бейл и Рассказов. Как они будут располагаться на поле?

- Все три с фланга.