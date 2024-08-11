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«Спартак» интересовался Хулио Солером, за которым охотится «Ливерпуль» слухи

11 Августа 2024 • 17:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.42 X 5.10 2 7.50
Через 2 ч. 28 мин.

Левый защитник «Лануса» Хулио Солер мог перебраться в московский «Спартак».

По информации Metaratings, «Спартак» проявлял интерес к 19-летнему аргентинцу, однако отказался от идеи подписания игрока из-за его высокой трансферной стоимости.

Ранее сообщалось, что в услугах Солера заинтересован «Ливерпуль», который готов выложить за защитника 15 миллионов евро.

В текущем календарном году аргентинец принял участие в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет два ассиста.

Действующий контракт Солера с «Ланусом» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в два миллиона евро.

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