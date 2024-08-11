«Спартак» интересовался Хулио Солером, за которым охотится «Ливерпуль»

Левый защитник «Лануса» Хулио Солер мог перебраться в московский «Спартак».

По информации Metaratings, «Спартак» проявлял интерес к 19-летнему аргентинцу, однако отказался от идеи подписания игрока из-за его высокой трансферной стоимости.

Ранее сообщалось, что в услугах Солера заинтересован «Ливерпуль», который готов выложить за защитника 15 миллионов евро.

В текущем календарном году аргентинец принял участие в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет два ассиста.

Действующий контракт Солера с «Ланусом» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в два миллиона евро.